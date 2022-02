Paaradox: Mr. & Mrs. Seltsam

Sie

Googeln lässt sich alles – und so gab ich unlängst das Wort „originell“ in die Suchmaschine ein. Synonyme dafür existieren allerlei: ungewöhnlich, geistreich. Ebenso: merkwürdig, sonderbar. Irgendwo dazwischen oszilliert der Mann gegenüber, der von mir auch wegen seiner geistreichen Einfälle geliebt wird. Dass dabei „Sonderbares“ mitschwingt, liegt in der Natur des Hufnagl. Etwa, wenn er sich bei dichtem Bartwuchs Löcher ins Gesicht zupft. Ich nenne sie Inseln. Dann schillert im Schwarzgrau des Nachwuchses ein Korfu oder Kreta in seinem Gesicht. So sehr ich diese Inseln als Reiseziel schätze, in einem Männerantlitz haben sie nix zu suchen.

Neues Eiland

Im Versucht, ihn davon abzuhalten rufe ich: Net zupfn! Dann tut er so als hätte er nicht gezupft und fängt auf der anderen Wange an, ein neues Eiland zu kreieren. Jetzt ist es so, dass er von mir losgelöst zupfen kann – keine mehr da, die die Merkwürdigkeit bremst. Abends steht er dann bei mir im Vorzimmer, in der einen Hand Rotwein, in der anderen Blumen und im Gesicht zwei Inseln. Ich sage Hallo!, küsse erst Kreta, dann Korfu, und murre: Rasur wäre super. Er erwidert: „Wurscht!“ und erwähnt sein Grundrecht auf ein individuelles Antlitz. Nun aber zurück zu seiner Originalität, die mich seit 24 gemeinsamen Jahren fasziniert. Da stand er, mit diesem hübschen Strauß, drückte ihn mir in die Hand und sprach: „Gut schauen, da ist noch was drin!“ Nach längerem Suchen entdeckte ich einen Schraubenzieher und ein Maßband. Originell. Und die Antwort auf meine Jammerei, dass er mit seinem Auszug zentrale Zutaten für den Bob, der Baumeister in mir aus unserem Zuhause entwendet hat. Wo doch ein Leben ohne Maßband und Schraubenzieher sinnlos ist. So betrachtet sind die zwei Accessoires ein Geschenk an ihn selbst, weil es für ihn nix Schlimmeres gibt als durch ein Bring mir dies, bring mir das-Whatsapp beim Inselzupfen gestört zu werden.

