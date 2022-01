Paaradox: Verspielt

ER

Scrabble ist ein großartiges Spiel, deshalb habe ich es auch aus dem Keller geborgen, wo es zwischen Mastermind, Mühle und Malefiz zu verstauben drohte. Das Problem ist, dass es dafür zwar ein ausgeklügeltes Regelwerk gibt, die Auslegung dessen, was sprachlich erlaubt sein soll, aber individuell ausgemacht werden muss. Da fängt’s schon an. Wenn meine Frau und ich uns auf Gesetzmäßigkeiten einigen müssen, steht ein Abbruch des Spiels bereits im Raum, ehe es überhaupt begonnen hat. Ich will nämlich ein nur sehr eingeschränktes Repertoire gestatten, während sie am liebsten alles zulassen will: auch Eigennamen, Plusquamperfekt-Fragmente, Anglizismen, Abkürzungen. Was dazu führt, dass sie Kombinationen wie AAMOF aufs Brett zaubern möchte. Wenn ich dann sage, dass es sich dabei um keinen gängigen Begriff handeln würde, antwortet sie: Doch, das heißt ‚As A Matter Of Fact’ und ist in einer modernen Zeit sehr gebräuchlich. Dann sage ich: „Nie gehört, zählt nicht.“ Und sie: Kennt jeder, muss zählen.

Augenzwinkern

Weil sie der Meinung ist, dass ich ein linguistischer Biedermeier bin, und der Duden als Schiedsrichter kein Kompromiss sein kann. Wenn ich dann mit Kreationen wie EHUES (Ein Herz und eine Seele) kontere, um ihr zu zeigen, dass wir Scrabble auf diese Art ad absurdum führen (auch deshalb, weil man für so einen Blödsinn keine zwei E opfert), meint sie: Also das ist jetzt lächerlich. Wir haben es dann aber doch noch geschafft, ein paar Partien zu absolvieren. Was vor allem daran lag, dass ich mich streng an die eigenen Vorgaben hielt und kuhn’sche Schöpfungen wie DAGWIN (altgermanischer Name) oder PROSNA (polnischer Fluss) mit einem Augenzwinkern akzeptierte, solange sie damit keinen dreifachen Wortwert lukrieren wollte. Trotzdem hatten wir es zwischenzeitlich sehr lustig. Bis ich ein Spiel am Ende noch verlor, weil sie noch das erlaubte QUETZAL (Währung in Guatemala) legen konnte. Da darf man beleidigt sein.

