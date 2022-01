Paaradox: Der Krapfen-Deal

ER

Es gibt ja auch nach sehr vielen gemeinsamen Jahren immer wieder Überraschungen. So musste ich vergangenen Sonntag erkennen, dass meine Frau tatsächlich nicht weiß, an welcher Stelle eines Krapfens man zubeißen muss, um augenblicklich im Marmelade-Glück zu landen. Wiewohl sich das rasch relativiert, weil es garantiert noch nie einem Menschen gelungen ist, dieses Kunstwerk zu vollbringen, ohne nachher klebrige Hände zu haben. Was einem Pick-Phobiker wie mir, der das als Zusatzartikel im Honigbrot-Gesetz verortet, die Freude ein wenig trübt. Tatsache ist, dass ich gnä Kuhn allen Ernstes zeigen musste, dass man bei genauer Inspektion des Krapfens das oft gut versteckte Loch als Indiz für die Befüllung entdeckt. Ja, so banal kann ein Ehe-Leben sein. Sie, die sich am PC so lange hartnäckig durch ein Betriebssystem navigieren kann, bis sogar die Funktion zur Selbstzerstörung im Fall einer Alien-Invasion installiert ist, hat den Marmelade-Biss jahrzehntelang zur unbeeinflussbaren Schicksalsfrage erklärt.

Der Biss-Deal

Ich gebe zu, dass ich dieses monumentale Bäcker-Geheimnis mit einem Quantum Triumphgefühl gelüftet habe. Gelegentlich tut es durchaus gut, nicht zu hören: Geh’ bitte, das weiß doch jedes Kind. Und so hatte ich auch kein schlechtes Gewissen, als ich ihr in Anbetracht des Krapfen-Sixpacks die (rhetorische) Frage stellte: „Reicht dir einer, oder bestehst du auf einen zweiten?“ Erst als sie mir zu verstehen gab, dass sie ausgerechnet diesmal besonders großen Appetit hätte, schlug ich sicherheitshalber den Biss-Deal vor. Weil, ehrlich: Drei Krapfen essen ist für mich wie keinen essen. So wurden es am Ende viereinhalb plus Besserwisser-Bonus – das ist akzeptabel. Sie wiederum stellte später ein Foto von der Krapfeneinstichstelle in den Großfamilien-Chat und beschrieb das Marmelade-Wunder. Was ein bisserl sonderbar erscheint, mich aber sicher sein lässt: Kluge Aliens werden uns eher meiden.

