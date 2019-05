Paaradox: In der Fremde

ER

In Wahrheit hätte ich schon die Zeichen unseres ersten Stadtbesuchs richtig deuten sollen. Damals bat ich sie, mich – frisch verliebt – nach London zu begleiten. Nicht ahnend, dass ihre Leidenschaft für mich so rasch an ihre Grenzen stoßen könnte, nur weil ich jeden Tag nach Wimbledon zum Tennisschauen ausrücken musste. Während sie so gerne Hand in Hand über die Flohmärkte spaziert wäre. Nicht ahnend, dass ich die Faszination für organisierte Anhäufung von Krims & Krams in Wahrheit nirgendwo auf der Welt gerne im Bummelschritt betrachte.

Aus der Balance

So lassen sich unsere Interessen leicht zusammenfassen. Ich begebe mich gerne auf die Spuren alter Zeiten und würze die Touren mit Abstechern in Fußballstadien, die mich als Bauwerke verlässlich zum Staunen bringen. Sie indes taucht viel lieber von früh bis spät in das Alltagsleben der Fremdstädter ein („Komm’, lass’ uns das Flair atmen“) und sitzt bevorzugt stundenlang in Straßencafés, um „einfach nur zu schauen“. Das alles zu kombinieren, bringt uns – zugegeben – mitunter ziemlich aus der emotionalen Balance. In Barcelona ist es freilich am schwierigsten, weil gnä Kuhn noch immer nicht begreifen kann (=will), dass ich diese Stadt nicht verlassen kann, ohne einmal den Heiligen Geist des Nou Camp gespürt zu haben. Ich sage dann: „Hier atme ich Flair“. Und sie sagt: „Geh’ bitte, wie oft noch?“ Dann frage ich sie, ob sie diesmal endlich mit mir die FC-Barcelona-Museumstour machen will ... und zwar nur, weil ich ihr Verachtungslächeln so

bezaubernd finde. Am Ende essen wir im Hafen Tapas und Paella. Eine bessere Friedenssicherung kann es nicht geben.

Solo „Abend mit einem Mannsbild“: 12. 6. Studio Akzent.

E-Mail: michael.hufnagl@kurier.at

Facebook: michael.hufnaglfacebook.com/michael.hufnagl.9

twitter: @MHufnagl