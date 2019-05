Paaradox: Kalt und immer kälter

ER

Es ist kalt. Zu kalt. Aber es gibt garantiert eine Million Studien, die besagen, dass es nicht wärmer wird, wenn man ununterbrochen sagt: „Es ist so kalt.“ Oder „saukalt“. Oder „unnötig kalt“. Meine Frau ist Großmeisterin der Temperaturanalyse. An einem einzigen (zu) kalten Mai-Tag schafft sie es, mir gefühlt 43 Mal mitzuteilen, dass sie übel gelaunt, übermüdet und körperlich nicht fit ist, weil die Sonne nicht tut, wie sie will. Sie sagt es aber nicht beiläufig, sondern anklagend. So, als müsste ich ihr zu Liebe nur kurz telefonieren, um die Situation zu verändern – etwa so: „Heast Petrus, alter Zauberer, pass’ auf, du hast deinen Spaß gehabt, aber jetzt stell’ unseren Mikrokosmos wieder auf warm, damit die Jammerei ein Ende hat.“ Ich würde das glatt tun. Aber ich habe seine Nummer nicht.

Einheizen

Daher muss ich damit leben, dass gnä Kuhn sorgenvoll erwähnt, wie hoch heuer die Heizrechnung sein wird, im Auto fahrig wird, wenn ich nicht den Sauna-Modus aktiviere und mit ihren Thermophoren wie mit kleinen Kindern spricht: „So, Ihr Süßen, jetzt wird gaaaaanz fest gekuschelt“. Extrem tückisch wird es aber bei unseren Auftritten im Rabenhof. Da besticht sie die wunderbare Regisseurin Uli gerne einmal mit einer Flasche Prosecco, damit die uns auf der Bühne so richtig einheizt. Als würden die Scheinwerfer nicht ohnehin für Hochsommer-Feeling sorgen. Ich schwitze, sie schwelgt. Ehe wir in die kalte Mai-Nacht treten, und es verlässlich tönt: „Verdammt huschi“. Und ich mich am Gesicht der Liebsten erfreue, wenn ich sage: „Wahre Wärme kommt von innen.“

