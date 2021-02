Paaradox: Gute Nacht!

Er

Es war in der Tat ein intensiver Traum. Aber im Unterschied zu meiner Frau nehme ich so ein nächtliches Erlebnis als einen schicksalhaften Abenteuerausflug zur Kenntnis. Während sie darum kämpft, als gekrönte Deutungshoheit zu erscheinen und meine unbewussten Tiefen zu ergründen. Dabei eröffnet sie ihre Analysen gerne mit dem Satz Könnte es sein …? Und lässt sich auch nicht aus der Ruhe bringen, wenn ich antworte: „Ja, könnte sein. Oder auch nicht.“ Weil ich die Suche nach einem seelischen Befund – wenn schon – lieber einem gelernten Freudianer überlasse als der Liebsten, deren einzige Referenz die einstige Lektüre von Grillparzers „Der Traum ein Leben“ ist. Was bei der Klärung, warum ich keinen Elfer schießen durfte, eher nicht zur großen Erkenntnis beiträgt.

Goldene Gesichter

Aber gnä Kuhn hat nun einmal ein Faible für alles Unerklärliche, das sie erklären kann. Daher teilt sie mir auch regelmäßig die Inhalte ihrer Träume mit. Das Problem: Ich erzähle nur, was als zusammenhängende Geschichte taugt. Sie indessen bastelt gerne minutenlang Puzzlesteine der Erinnerung zusammen und ist beleidigt, wenn meine Hinwendung zum Morgenkaffee den Verdacht nährt, ich würde ihr nicht mit maximaler Aufmerksamkeit folgen. Was schwierig ist, wenn sie erläutert: Ich war in irgendeinem Haus und … ich weiß nimmer … da waren so Tiere, die goldene Gesichter hatten, oder so, und dann ist eine Welle gekommen, und du warst auch dabei, glaub’ ich, und wir haben dann … ich weiß nimmer … Kukuruz gegessen, aber das Wasser war über uns, ganz komisch, und die Tiere und du und, ah ja, meine Mutter hat mir ein Nikolosackerl gebracht … bis ich endlich frage, ob der Traum noch lange dauert, allenfalls eine konkrete Essenz aufweist, und ob es eine Pointe gibt. Ihre Reaktion: Schnoferl. Verbunden mit einem Dann erzähl’ ich halt nix mehr aus meinem Schlafleben. Und ich verkneife mir zu sagen: „Genau davon hab’ ich immer geträumt.“

michael.hufnagl@kurier.at / facebook.com/michael.hufnagl9