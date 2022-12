Paaradox: Genie und Wahnsinn

Sie

Ja, der Mann gegenüber ist aktuell sehr beschäftigt. In jeder freien Minute arbeitet er an seinem neuen Solo-Programm – was unüberhörbar und unüberspürbar ist. Er sagt dann gerne Bedeutungsvolles, wie: Nur wer viel allein ist, lernt gut denken. Oder: Das Genie hat etwas vom Instinkt der Zugvögel. (von einem gewissen Jakob Boßhart). Ja eh. Und was mache ich? Nun, meine bescheidene Rolle in diesem höchst aufwändigen Schaffensprozess ist es, einfach nur da zu sein – als Internistin auf seiner Herzstation, quasi. Stets gerüstet für emotionale Notfälle.