Paaradox: Festspiele

Insofern ist es sehr okay, dass er jetzt ein Nest hat, in dem er weihnachtsnüchtern und pragmatisch bleiben kann. Nur manchmal, wenn er eine leise Gefühlsregung verspürt, entzündet er ein Duftlämpchen, malt zwei Herzen in den Schnee und bringt mir ungefragt acht Stück von den ganz feinen Kerzen, die besonders lange brennen. In Rot und Blau, vermutlich die Farben irgendeines Fußballvereins. Sehr rührend. Genauso wie die Frage nach dem Festmenü, die er allerdings oft schon zum Nationalfeiertag im Oktober anreißt. Immer spannend ist es außerdem, wenn er Christbaum jagen geht. Was er offensichtlich als eines der letzten großen Abenteuer empfindet, das ihm am Ende eines langen Jahres noch geblieben ist. Es kann viele Stunden dauern, doch wenn er dann glühend von dem Prachtexemplar erzählt, das er heuer ergattern konnte, ist sogar der Hund ergriffen. Jedenfalls gilt Jahr für Jahr sein Motto: Schatzi, fix – das ist der schönste Baum, den wir je hatten. In diesem Sinne übernimmt er gerne die Rolle des Weihnachtsmanagers. Der erleuchtet, klingelt und punktgenau den Knopf auf dem CD-Player drückt, damit unser Lieblings-„Stille Nacht“ von Jessye Norman erklingen kann. Wenn alle Gäste gegangen sind, tanzen wir – zu „All I Want For Christmas Is You“. Mehr geht echt nimmer. Fröhliche Weihnachten!

gabriele.kuhn / facebook.com/GabrieleKuhn60