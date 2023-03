Paaradox: Dressurakt

Er

Meine Frau zitiert Astrid Lindgren, und allein dafür muss man sie umarmen. Als wollte sie mir mit der Erwähnung zuzwinkern. Immerhin habe ich ihr im Laufe vieler gemeinsamer Jahre gefühlt 37-mal erzählt, dass „Michel aus Lönneberga“ (geschrieben 1963) mein All-Time-Superhero sei. Weil er mit seiner Lebensfreude, Fantasie und Frechheit allzu oft Schabernack trieb, weshalb ihn der Vater zur Strafe stets in eine Hütte sperrte. Wo er saß und schnitzte, aber niemals geläutert wurde. Der Michel aus Lönneberga blieb konsequent ein frohsinniger Schlingel, was für den Michel aus Wien prägend war. Zumal der Bub am Ende den todkranken Knecht im Alleingang mit dem Schlitten durch den Schneesturm zum Arzt brachte und offenbarte, wie groß sein Herz ist, wenn es darauf ankommt.

Katze-Kuh-Pose

Natürlich kam es im Laufe der Ehe mitunter dazu, dass meine Frau lapidar fragte: Sehr schön. Meinst du, dein Lauser-Idol hätte auch die Flaschen weggebracht und den Zeitungsstapel ausnahmsweise nicht auf dem Esstisch deponiert? Aber im Grunde gab es nie Bestrebungen, meine Persönlichkeit so zu verändern, dass sie mit dem Lächeln hundertprozentiger Zufriedenheit einschlafen konnte. Umgekehrt habe auch ich gelernt, dass manche Eigenheiten von gnä Kuhn nicht transformierbar sind. Wenn sie Wir sollten reden formuliert, tu ich’s, sogar, wenn ich nix zu sagen habe. Wenn sie während eines Fußball-WM-Finales lieber auf der Yogamatte die Katze-Kuh-Pose (Chakravakasana) übt, denke ich mir nur: Du ahnst gar nicht, was du versäumst. Und wenn sie fünf bis zehn Minuten nach Verlassen der Wohnung immer (!!!) laut Ui, hab’ ich jetzt mein Handy mit? fragt, dann reagiere ich einfach gar nicht mehr. Metaphorisch betrachtet trifft ein Erziehungszitat von Astrid Lindgren auch auf Paarbeziehungen zu: „Man kann in Kinder nichts hineinprügeln, aber vieles herausstreicheln.“ Und dieses Streicheln ist manchmal nur ein liebevolles Wegschauen.