Paaradox: Erziehungsmaßnahmen

Manchmal setze ich mich auf den Boden, weil das verlässlich dafür sorgt, dass sich der Hund augenblicklich zu mir setzt – er schätzt Augenhöhe. Dann streichle ich ihn und sage bedeutungsschwer: „Gustav, wir Männer müssen zusammenhalten.“ Worauf er sich zu mir kuschelt, was ich als Akt völliger Zustimmung werte. Bis die Frauerl-Stimme in verlockender Tonlage erklingt: Gustiiii, schau’ mal, was da ist! Schon startet der Verräter pfitschipfeilmäßig Richtung Küche. Gelebte Solidarität sieht anders aus. Und mein seufzendes „Mit Mutter und Tochter kann man nicht diskutieren“ verpufft in Sekundenschnelle. Ich beneide Gustav. Ihm nämlich reicht Liebschauen, um (fast) alles zu bekommen und jede kleinste Differenz aus der Welt zu schaffen. Wenn ich hingegen lieb schaue, macht mich das eher verdächtig.

Selbstreflexion

Erkenntnis ist jedenfalls, dass man im Laufe einer langen Ehe die Eigenheiten des Gegenübers zwar genau kennt, die Bemühungen mancher Missionierung aber trotzdem nie ganz aufgibt. Meine Frau eröffnet in diesem Sinn Sätze gerne mit: Also ich würde ( … noch einmal ehrlich in mich hineinhorchen; … das Buch XY zu dem Thema lesen; … versuchen, in den Schuhen des anderen zu gehen). Und ich erwidere in geschmeidiger Kürze: „Aber du bist nicht ich.“ Das ordnet sie sofort in die Kategorie „mangelnde Selbstreflexion“ ein, was meistens sogar stimmt. Weil ich dazu neige, Debatten, die wir schon 73-mal mit dem jeweils selben Ergebnis geführt haben, beim 74. Mal zu einem schnelleren Ende bringen zu wollen. Das mag gnä Kuhn nicht sehr, weil sie dem Credo folgt: Man ist nie zu alt, um sich verändern. Das weiß ich natürlich, weshalb ich gelernt habe, viel öfter ein strategisch gut platziertes „Stimmt, da hast du absolut recht“ einzustreuen. Mit einem bisschen Glück lächelt meine Frau dann – und alles endet liebevoll versöhnlich. Nun kann ich mich der nächsten Mission widmen: „Gustav, hier! Wir müssen reden.“

