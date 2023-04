Paaradox: Blassrosa & scharlachrot

Sie

"Psychische Angina, Zustand geistiger Verengung" – so beschrieb der spanische Philosoph mit dem klingenden Namen José Ortega y Gasset das Phänomen „Verliebtheit“. Nun, wenn ich das lese, muss ich sofort an den Mann gegenüber denken – der unerreichte Großmeister des gehobenen Liebesgeplänkels. Zumindest damals, vor einem Vierteljahrhundert, gab er den Top-Anbahnungstechniker, der alle Stückl’n spielte. Wenn ich morgens mein Büro betrat, lag bereits Schokolade auf der Tastatur, mitunter mit Blumen garniert und einem Herz-Post-it, in Blassrosa gehalten. Wenn ich den Computer anwarf, ploingten in der Sekunde Mails mit Texten in mein Postfach, für die er den Literaturpreis „Scharlachrote Schmonzette“ verdient hätte. Und wenn er mir bei einem Date in die Augen blickte, sah ich einen tiefblauen See aus Sehnsüchten, so geistig verengt konnte er dreinschauen.

Lyriker und Schwärmer

Eines Tages knipste er wieder seinen Verstand an, versorgte die psychische Angina mit einem kühlen Wickel, verstaute den inneren Romantiker in eine wasserdichte Kiste mit der Aufschrift „Handle with care“ und räumte sie in den Keller. Nur zu bestimmten Anlässen holt er sie wieder hervor – Weihnachten, etwa. Oder am Kennenlern- und Hochzeitstag (so er sich den Handywecker dafür gestellt hat). Und: am Geburtstag unserer Tochter, der vor Kurzem stattfand. Da verwandelt er sich erneut in einen weltfernen Poeten und wird auf seltsame Weise „gefühlig“, vor allem aber nostalgisch.