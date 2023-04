Paaradox: Kopfzerbrechen

Wenn er nun erwidert, dass gar nix sei, entgegne ich, dass mir „mein Gefühl“ was anderes flüstert. Ich mir sogar sehr sicher bin, dass was ist, weil: „Das sagt mir mein Bauch. Also raus damit!“ An dieser Stelle fragt der Mann meist, ob ich etwas Schweres gegessen hätte. Wenn ich nun gereizt nachhake, was das genau mit meinen „Gefühlen“ und diesem Beziehungsmoment zu tun hätte, meint er nur: Wurscht, nicht wichtig. – „Wurscht, nicht wichtig“: Pah! Was für eine Aussage – der ultimative Dialog-Fauxpas. Da kann ich nicht anders, als einen ausführlichen Monolog über die gnä-Kuhn’sche Intuition halten, um auf die (zugegeben sehr umstrittene) These hinzuweisen, dass Frauen von Geburt an ein E-Hirn haben könnten. Also eines, das auf Einfühlungsvermögen geeicht ist, während Männer tendenziell ein S-Hirn hätten – S wie „systematisch“. An dieser Stelle ächzt er nur: Geh bitte, Gaby! Und kontert ebenfalls mit einem Monolog – zur hohen Kunst, fünfe auch mal gerade sein lassen zu können. Er schließt mit Ringelnatz: Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Und schon wieder habe ich was zu grübeln. – Nein, fad wird uns nie.

