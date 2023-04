Paaradox: Irgendwas ist immer

Vom Mann gegenüber trudelte hingegen dieser Tage eine Sprachnachricht ein, in der er mir seine drei weltbewegenden Fragen des Lebens stellte: 1. Was gibt’s am Ostermontag zu essen? 2. Wer gewinnt heuer wohl beim Eierpecken? 3. Wäre es für dich eh okay, wenn unser Osterspaziergang etwas kürzer ausfällt? Es wird vielleicht regnen. Und schon verdichtete sich mein Mental-Load-Status-quo zu einer Hirn-Gewitterwolke, die es dezent zu entladen galt. Meine Antworten fielen daher ein wenig harsch aus: 1. „Nix, außer du kochst.“ 2. „Ich, eh klar!“ 3. „Nein. Du bist ja nicht aus Zucker.“ Wenige Minuten später läutete das Handy, und ich vernahm die Stimme des leicht verstörten Hasen: Schatzi, ist was mit dir? Worauf ich nur meinte: „Irgendwas ist immer.“ Dann fand ein so genannter „konstruktiver Dialog“ statt, in dessen Rahmen wir uns auf gemeinsames Osterkochen und einen mittellangen Sonntagsspaziergang einigten. Sowie ein Remis beim Eierpecken.