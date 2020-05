Paaradox: Aber bitte mit Sauce!

Magendrücken

Manchmal aber passiert was und das Unerwartete zerreißt den roten Faden des Immergleichen. Etwa, wenn der Mann antwortet: Nicht so gut. Nun, selbst wenn mich das im Moment genau Null tangiert und ich schon viel lieber unter der Dusche stehen würde, muss ich trotzdem mit einem Oje, wieso? Anteilnahme mimen. Obwohl ich weiß, was kommt: Das Hach, ich hatte so Magendrücken-Lamento. Eigentlich gehört der Mann zur Kategorie Superschläfer, er schlummert sogar dann tief, würde der Hund neben ihm die ganze Nacht zu den Klängen von AC/DC vor sich hinfurzen. Doch hin und wieder macht ihm seine Natur als Beilagenesser einen Strich durch die Rechnung, ich sage nur: die Saucen! Wenn wir in einem Lokal sitzen und es irgendwas mit Sauce gibt, bestellt er und fügt hinzu: Aber bitte mit Sauce, mit ganz viel Sauce! Dann wird getunkt und gelöffelt als hätte Gott – aus Frankreich, selbstverständlich – ihm ein Fettverdauungssystem aus Titan reinmontiert. Weil der Michi so ein dankbarer Esser ist. Hat er aber nicht. Also bin ich es, die am Saucen-Morgen danach in ein Gesicht schauen muss, in dem alles Bauchweh dieser Welt zu lesen ist. Das sind jene Momente, wo ich nix sage, um alles zu sagen. Und das ist mein Ritual.

NEUE TERMINE: 8. 10. Stadtgalerie Mödling; 16. 10. Stalltheater Königstetten; 14.11. Bühne im Hof, St. Pölten; 16.11. Hagenbrunn; 19. 11. Langenlois

gabriele.kuhn@kurier.at

facebook.com/GabrieleKuhn60