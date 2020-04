Paaradox: Jung geblieben

Geh, Papa!

Die Tochter, mittlerweile fast so langmütig wie die Mutter, reagiert darauf mit einem ermatteten „Geh Papa…!“ und findet das sogar witzig. Mit 16 perlte ihr hingegen nur ein dezent angeekeltes „urepeinlich“ über die Lippen. In diesen Momenten erinnerte ich sie dann gerne an das Kindergruppen-Abschlussfest im Sommer 2007 als der Super-Papo beim Kinder-Huckepack-Bewerb (die Tochter als Klammeräffchen an Vaters Rücken) seinem Ehrgeiz freien Lauf ließ und als erster ins Ziel hechelte – what else? Und wie stolz sie damals den Rest des Nachmittags herumlief – „mein

Papi!“ Dass der Für-immer-Jung-Geselle anderntags beim Chiropraktiker seines Vertrauens eine Akut-Intervention benötigte, hat er ihr lange verschwiegen und sich selbst irgendwie auch. Aber so ist das, mit Menschen, die denken, sie seien für immer jung, für immer unbesiegbar, für immer die Helden ihres eigenen Actionfilms. Was das Leben an seiner Seite wiederum spannend macht, muss ich zugeben. Also spar’ ich mir Sätze wie Pass beim Sport auf dein lädiertes Knie auf und harre mit Topfenwickel auf das, was kommt. Während er Chill dein Leben ruft – und einfach losläuft.

gabriele.kuhn / facebook.com/GabrieleKuhn60