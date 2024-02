Skandal mit Patina

„Heldenplatz“ am Burgtheater heute ist nur noch lauwarme Suppe. Wie denn auch sonst?

Die Empörungsmaschine rennt außerhalb des Theaters längst rund um die Uhr, man arbeitet sich an Gendern, Klimaklebern, Bällen jeder Couleur, Fleischessen und dem Wetter ab. Da braucht es keinen Theaterskandal mehr, und das mit der Nazivergangenheit des Landes ist in der öffentlichen Debatte nur noch in Spurenelementen auffindbar.

Bei einem Gedanken aber wird einem unwohl. Wird man sich in 30 Jahren auch an die heutigen Empörungen zurückerinnern und sagen: damals war alles noch einfach?