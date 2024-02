Frank Castorf inszeniert "Heldenplatz": Backerbsensuppe, lauwarm

Die letzte Stunde war eine Herausforderung, eine charmante allerdings. Denn Castorf spielte gekonnt mit der Erwartungshaltung. Jede und jeder, der sich die Inszenierung antut, weiß, dass der Kopf von Frau Schuster, die gerade ihren Mann beerdigt hat, beim Leichenschmaus auf die Tischplatte knallen wird. Und dann reagieren alle erschrocken – so steht es jedenfalls bei Bernhard.

Das Publikum wartete also sehnsüchtig darauf, dass der Kopf – mutmaßlich von Birgit Minichmayr – in der kredenzten Backerbsensuppe landen würde. Doch wie bei einem Hollywood-Thriller wird das Ende geradezu nervenzerfetzend hinausgezögert: Die Trauergemeinschaft erhebt sich – man fasst es nicht! – schon wieder vom Tisch und eilt noch einmal in den Nordsee-Bunker. Und weil Castorf richtig fies ist, gibt es gar kein richtiges Ende. Schmecks!

Das ist nur konsequent.

Der Regisseur hatte ohnedies keine Lust, den Plot nachzuerzählen. Er geht davon aus, dass der Inhalt von „Heldenplatz“, 1988 vom damaligen Burgtheaterdirektor Claus Peymann zur Uraufführung gebracht, hinlänglich bekannt ist. Er drehte also all die Tiraden und Ergüsse durch den Fleischwolf – und servierte einen faschierten Braten. Unentwegt taucht Neuhaus auf und Steinhof und Graz, aber es ist vollkommen egal, wer wann in Neuhaus, Steinhof oder Graz war. Oder am Döblinger Friedhof. Wer die Bernhardschen Sätze kennt, wird beim Wiedererkennen seinen Spaß haben. Ja, alle markanten Ansagen werden serviert – und bei vielen kann man herrlich lachen.

Wer sie nicht kennt, wird mit dem gebotenem Menü nicht viel anfangen können. Denn „Heldenplatz“ hat Castorf nicht gereicht. Er beißt sich am Satz fest, dass es 1988 viel schlimmer sei als nach dem „Anschluss“ Österreichs an Hitler-Deutschland 50 Jahre zuvor. Als Gewährsleute dienen ihm der Schriftsteller Thomas Wolfe und der spätere US-Präsident John F. Kennedy, die um 1937 herum auf Reisen keinen schlechten Eindruck vom Deutschen Reich gewonnen hatten.

Geschwätzige Prose

Castorf also streckt den Bernhard-Braten mit ewiglangen Passagen aus Wolfe-Erzählungen und naiven Kennedy-Tagebucheintragungen. Aber geschwätzige Prosa aufsagen zu lassen (wie im Falle von Wolfe): Das ist keine so gute Idee. Auch wenn Franz Pätzold, Branko Samarovski und Marcel Heuperman unglaubliche Artikulationsleistungen vollbringen.

Weil die viel zitierten Autoren US-Amerikaner sind, hat Castorf-Mitstreiter Aleksandar Dénic eine kunterbunte Bühne mit Großstadtatmosphäre gebastelt: samt Eingang zu einer New Yorker Subway-Station und mit zwei prächtigen Gerüsten für ein riesiges Konterfei von Al Capone – und den freigewehten Beinen von Marilyn Monroe aus dem Film „Das verflixte 7. Jahr“ von Billy Wilder, der ja, wie die Familie Schuster bei Thomas Bernhard, vor den Nazis fliehen musste.