Castorf inszeniert "Heldenplatz": Mit der Subway in die Nazizeit

Wirkungslosigkeit

2021 hatte der Stückezertrümmerer im Burg- bzw. Akademietheater aufgrund der Pandemie mehr oder weniger gleichzeitig Peter Handke („Zdeněk Adamec“) und Elfriede Jelinek („Lärm. Blindes Sehen. Blinde sehen!“) auf die Bühne gewuchtet. Und nun schlug er vor, „Heldenplatz“ des „Alpen-Becketts“ zu machen. Im Burgtheater war man begeistert. Denn es liegt auf der Hand, dass sich der 72-Jährige mit der Berliner Schnauze dem Stück vollkommen anders nähern werde als einst Claus Peymann.

Dies stellte Frank Castorf am Freitagnachmittag unter Beweis – bei einem Pressegespräch in der Burg anlässlich der Premiere am 17. Februar. Er wolle, kündigte Castorf an, „Heldenplatz“ auf „die durchschlagende Wirkungslosigkeit des Klassikers“ – dies bescheinigte Max Frisch den Stücken von Bertolt Brecht – hin abzuklopfen.

Immer wieder uferten Castorfs mäandernde Monologe aus. Aber just dann, wenn es schien, dass er den roten Faden verloren habe, fand er wieder ins Flussbett luzider Gedanken zurück. Genau so sind auch dessen Inszenierungen. Und genau so wird auch seine Zertrümmerung von „Heldenplatz“ sein: Bernhard als Basis, aber nicht eins zu eins, sondern angereichert mit Assoziationen, Slapstick, Free Jazz, Fremdtexten.