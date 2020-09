Claus Peymann: „Ich schlief neben der Waschmaschine“

Und auch Sie waren eine seiner Figuren ...

Ja, ich tauche immer wieder auf. Nicht nur im Dramolett „Claus Peymann kauft sich eine Hose und geht mit mir essen“, das ich am 29. September wieder mit Hermann Beil und Maria Happel im Akademietheater spielen werde. Letztlich bin ich auch der „Theatermacher“. Denn darin leidet Bruscon ja an den Kampf ums Notlicht.

Sie meinen die Uraufführung von „Der Ignorant und der Wahnsinnige“ 1972 bei den Salzburger Festspielen.

Ja. Wir waren dort wie eine Horde wilder Hunnen eingefallen. Ich trug Bart, Bruno Ganz fuhr einen alten Mercedes-Diesel, wir waren untypisch für Salzburg, passten nicht zu den gemütlichen Festspielen. Das dürfte Thomas Bernhard gefallen haben. Und dann wurden wir bei der Premiere um das Ende betrogen. Denn es hätte total finster sein müssen, damit man nicht erahnen kann, was auf der Bühne vor sich geht. Aber plötzlich, am Premierenabend, durfte das Notlicht nicht abgeschaltet werden. Wir haben uns daher alle geweigert, die weiteren Vorstellungen in Salzburg zu spielen. Die Festspiele klagten gegen die Schauspieler – und ich klagte gegen die Festspiele, weil die künstlerische Freiheit eingeschränkt worden war. Heute ist ja alles in Zusammenhang mit Bernhard heilig. Damals war er schwer umkämpft.

Auch die Uraufführung von „Der Theatermacher“ 1984 war von einem Skandal begleitet …

Das Stück spielt ja in einem Kaff, in Utzbach – alias Gaspoltshofen. Karl-Ernst Herrmann hatte tatsächlich die Idee, durch das offene Fenster Fliegen vom Misthaufen vor der Tür in den muffigen Tanzsaal fliegen zu lassen. Und die Salzburger Festspiele sind ja tüchtig: Sie haben die Fliegen so gezüchtet, dass sie genau zur Premiere flügge waren. Das ist wirklich wahr! Ich sagte zu Herrmann: „Du bist verrückt geworden! Wir können ja gar nicht spielen, wenn 1000 Fliegen herumschwirren.“ Er aber beharrte darauf: „Das muss authentisch sein!“ Es kam aber dann doch nicht dazu.

Beruht das Dramolett „Claus Peymann kauft sich eine Hose …“ eigentlich auf einer wahren Begebenheit?

Tatsächlich war es so: Er hat mir eine Hose gekauft, eine braune Glencheck-Hose. Ich trug ja früher immer nur Jeans. Und Bernhard war sehr besorgt – nicht nur um mich, er war ein sehr liebenswerter, kameradschaftlicher Mensch. Einmal, als ich noch vor meiner Zeit als Burgtheaterdirektor in Wien inszenierte, sagte er zu mir: „Es ist kalt. Wenn Sie mit diesen dünnen Klamotten rumlaufen, werden Sie sich den Tod holen. Kommen Sie, ich kaufe Ihnen eine Hose.“ Ich habe sie zwar nie getragen, hatte sie aber immer dabei, wenn ich in Wien war. Weil sie eben eine heilige Sache war. Irgendwann dachte ich mir: „Das ist ja Quatsch!“ Und ließ die schrecklich karierte Hose in den Kostümfundus der Burg bringen. Jahre später erinnerte ich mich daran – und wollte sie holen lassen. Aber sie war nicht mehr da. Jemand muss die Hose stibitzt haben. Wenn der wüsste, dass er die teure Hose trägt, die Bernhard für mich gekauft hat: Er würde nur mehr auf Stelzen laufen!