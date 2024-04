Ausgeliefert

Manches Glück kommt in der unscheinbarsten Verpackung. Etwa in Form jener Männer auf Elektrorollern mit dem eckigen Kasten am Rücken, die seit geraumer Zeit im Stadtbild allgegenwärtig sind.

Sie liefern Speisen aus aller Herren Länder nach Hause. Ein paar Wischer am Handy, und die kulinarische Horizonterweiterung fährt herbei. Im Land der Schnitzelprämie kann das nur gut sein, denkt man sich.

Aber des einen Glück, aller anderen Pech. Was in der Pandemie noch vielen Wirtshäusern das Überleben erleichterte, hat sich längst zum Problem hochgekocht.