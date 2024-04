Foodora und Lieferando bringen Wiener Wirte zum Kochen

In einem offenen Brief an Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und weitere Regierungsmitglieder fordern die Unterzeichner Unterstützung. Um sich Gehör zu verschaffen, überlegen Betriebe, ihre Essenszustellung zeitweise einzustellen. Sie rechnen mit breiter Unterstützung aus der Branche.

In einem offenen Brief beschweren sich laut Standard mehr als sechzig Wiener Gastronomen über die beiden Plattformen Foodora und Lieferando . Von denen fühlen sie sich erpresst: Hätten sie den Essenszustellern während Corona vier Prozent Kommission bezahlt, sei diese auf bis zu 35 Prozent hochgeschnalzen, rechnet ein Wirt vor, der sich wie alle anderen Unterzeichner nicht outen möchte.

Die Dienste: Foodora und Lieferando sind die beiden größten Zustelldienste in Österreich, sie sind in mehreren Städten aktiv. In Wien gibt es mit Wolt noch einen dritten Anbieter.

Dobcak macht in der am Mittwoch entflammten Diskussion auch auf eine dritte betroffene Gruppe aufmerksam: "Das sind die Boten der Lieferdienste , die völlig zu Recht auf eine bessere Entlohnung pochen."

"Übrigens machen wir damit Verlust"

Eine Sprecherin von Foodora beteuert, dass man maximal 30 Prozent Provision verlangt. Alle Kosten wären klar und transparent. Dass die Plattform den Gastronomen Strafen androht, möchte sie scharf zurückweisen.

Oliver Klug von Lieferando kritisiert auf KURIER-Anfrage zunächst, dass in dem Brief - anders als im Standard dargestellt - sein Arbeitgeber weder erwähnt noch kritisiert wird. Bei Lieferando gibt es laut Klug eine durchschnittliche Kommission von 13 Prozent pro Bestellung, 17 Prozent zusätzlich fielen nur dann an, wenn die gesamte Logistik an Lieferando ausgelagert werde. "Übrigens machen wir damit Verlust, zugunsten der Restaurants und der kollektivvertraglich vereinbarten fairen Löhne unserer Boten."