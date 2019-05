Österreich bei der Eishockey-WM: Schatten im Rampenlicht

Noch wichtiger als die Ergebnisse bei der WM wären echte Reformen in Österreich. Dafür müssten alle Beteiligten an einen Tisch, um auf Augenhöhe miteinander zu reden. Klubs und Verband haben zu lange gestritten und dabei Entwicklungen versäumt. Während die Top-Nationen und auch ehemalige Mittelständler wie zum Beispiel Deutschland und die Schweiz im Eiltempo davongezogen sind, wird in der Erste Bank Liga eine Legionärsreduktion auf elf pro Mannschaft als Erfolg verkauft. Seit der Legionärsfreigabe 2007 kommen kaum noch Talente in verantwortungsvolle Rollen bei den Klubs. Dafür ist eine A-WM-Teilnahme schon ein großer Erfolg.