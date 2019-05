Schwedens Star-Tormann: "Die Österreicher haben tolle Fans"

Henrik Lundqvist ist einer der ganz großen Stars bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei. Am Donnerstag gewann der Tormann der New York Rangers, der in Modezeitschriften genauso gut aussieht wie auf dem Eis, mit dem schwedischen Titelverteidiger gegen Österreich 9:1. Danach gab der Mann mit einem Jahresgehalt von 7,6 Millionen Euro den österreichischen und slowakischen Journalisten bereitwillig Auskunft. Zyniker behaupteten, der 37-Jährige musste in der Mixed Zone mehr Einsatz zeigen als auf dem Eis gegen Österreich.

Schon bei der ersten Frage, ob es ein schweres Spiel für die Schweden war, musste der Olympiasieger und Weltmeister herzhaft lachen. „Wir haben zwei Drittel wirklich gut gespielt. Dann sind wir ein wenig schlampig geworden. Österreich kam zu ein paar Kontern. Alles in allem war das aber ein gutes Spiel von uns.“