Mund-Nasen-Schutz für Hunde

Daria ist keine Freundin des Mund-Nasen-Schutzes. Was aufmerksame Leserinnen und Leser nicht verwundern wird. Denn einerseits hindert sie dieser an ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem unautorisierten Verschwindenlassen herumliegender Essensreste an öffentlichen Orten. Und zweitens verweigert Daria jede Form von Bekleidung, wobei schon ein Pflaster an der Pfote für sie eine unzumutbare Irritation und Freiheitsberaubung darstellt.

Vor zehn Tagen trat ich bei der KURIER-Nachtlese auf einem Schiff am Donaukanal auf. Ich las dort auch aus Daria-Kolumnen und hätte der alten Hundedame gern eine Dosis Lachen und Streicheleinheiten ihrer Fans gegönnt. Sie aber verweigerte den Mund-Nasen-Schutz. Also blieb sie daheim.