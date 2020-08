Der Hund schaltet auf Automatik

Ich bestand den Test. Mein „NEIN!“ reichte für den gesamten Urlaub. Wie beiläufig stieg sie wieder ab in den Hundekorb und tat so, als hätte dieser Ortswechsel überhaupt nichts mit dem Nein zu tun. Danach gingen wir schwimmen.

Daria schwamm im Süßwasser ganz genauso wie im Salzwasser: gar nicht. Sie blieb am Ufer stehen und achtete peinlich genau darauf, dass ihre Pfoten nicht nass wurden. Als wir uns dann in die Sonne legten, kehrte auch da sofort die Routine unzähliger Meerurlaube zurück. Ich rollte eine Matte für mich und eine Matte für den Hund aus. Und als ich damit fertig war, lag Daria bereits auf meiner Matte. Ich legte mich zu ihr und freute mich, dass ihr nichts fehlte, obwohl heuer so vieles anders ist.

Erst als wir uns auf Schwammerlsuche begaben, merkte Daria den Unterschied zum Urlaub am Meer und protestierte. Das Schneckentempo, in dem wir uns durch den Wald bewegten, irritierte sie. Und als sie neugierig an der Beute roch, wendete sie sich enttäuscht ab. Somit war klar: Die Schwammerln können wir selber essen. Und das taten wir.