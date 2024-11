Ihre Majestät, die Bohnensuppe

Ausgelöst wurde dieser von meiner vermeintlich harmlosen Randnotiz, ich würde mich endlich zum ersten Mal in meinem Leben an die Zubereitung der Lieblingsspeise (fast) aller Ex-Jugoslawinnen und -jugoslawen wagen.

Ein Marktbesuch kann an sich lässig, mitunter aber auch sehr mühsam sein. Das durfte ich kürzlich am Meiselmarkt erfahren. Der im Normalfall dreiminütige Besuch des kleinen Balkanshops meines Vertrauens entwickelte sich zu einem viertelstündigen Vortrag zweier Jugo-Omas.

Salonfähig

Alle, die an dieser Stelle an Ćevapčići denken, werden überrascht sein, denn: Die Rede ist hier von der Bohnensuppe. "Grah" oder "pasulj", also schlicht Bohne, wird in Ex-Jugoslawien das Gericht genannt, das im Gegensatz zur Wahrnehmung etwa hierzulande, viel mehr als bloß eine Suppe ist. Grah ist, ähnlich wie Jugoslawien, erst spät salonfähig geworden.

Habe man es früher nur dem Bundesheer und dem schlichten Arbeiter aufgetischt, findet es sich heute auf den Speisekarten feiner Restaurants wieder. Diesem Essen zu Ehren werden heute sogar Festivals und „Bohnensuppen-Olympiaden“ abgehalten. Grah ist aber auch zu einem Statussymbol geworden – je nachdem wie viel und von welchem Fleisch darin schwimmt.