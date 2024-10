Nicht alle Menschen können aus Fehlern lernen

Wussten Sie, dass es auf dieser Welt Menschen gibt, die aus ihren Fehlern nicht lernen können? Forscher haben herausgefunden, dass manchen dafür einfach die genetische Ausstattung fehlt. Schuld sei ein Mangel an Dopamin-Rezeptoren in einem bestimmten Gebiet des Gehirns. Dieser Gehirn-"Fehler" scheint im Südosten Europas besonders verbreitet zu sein. So etwa in Bosnien-Herzegowina.