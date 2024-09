Der Reflex, der bei einem Terroranschlag ausgelöst wird

Der bekennende und später zu 20 Jahren Haft verurteilte Unterstützer des Islamischen Staates trieb sein Unwesen nicht nur in Extremistenkreisen, sondern auch in den Köpfen derer, die nur scheinbar etwas mit ihm gemein haben: die Muttersprache, die ex-jugoslawischen Wurzeln oder die Endung ić im Namen.

Erinnern Sie sich noch an Mirsad O.? Der Hassprediger füllte vor einigen Jahren die Schlagzeilen, hiesige Medien titulierten ihn gar zum "Star der österreichischen Jihadistenszene".

"Bist's eh nicht du?", "Seid's eh nicht verwandt?", fragten mich die ganz Lustigen in meinem Umfeld. Ich verzog das Gesicht zu einem widerwilligen Grinsen – und führte den Schmäh sogar mit.

Auch wenn man weiß, dass es hier kein "uns" gibt und die gemeinsamen Wurzeln nichts zur Sache tun, fühlt man sich konfrontiert, angesprochen, in denselben Topf geworden. So entsteht die Gefahr neuer Klischees: Was einst ein BMW-Fahrer oder Bauhackler war, könnte 2024 ein radikalisierter IS-Sympathisant 2.0 sein.

Danke, Mirsad O., Emrah I. und wie ihr alle heißt. Es gibt noch mehr Anlass für Alltagsrassismus in Österreich.