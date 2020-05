Manchmal ist die Begleitung aufregender als der Film

Als Reaktion auf meine Jobbeschreibung „Filmkritikerin“ bekomme ich oft euphorische Rückmeldungen: „Was? Ins Kino gehen und auch noch dafür bezahlt werden? Super!“

Das finde ich auch.

Wenn ich allerdings hinzufügte – und hier muss ich zwangsläufig in der Vergangenheit sprechen, denn es handelt sich um Vor-Corona-Zeiten –, dass ich fast täglich schon vormittags ins Kino zu den Pressevorführungen gehe und nicht selten mehrere Filme hineineinander ansehe, sank der Begeisterungspegel des Gegenübers spürbar: „Tagsüber ins Kino gehen? Das könnte ich nicht.“

Zumal dann nicht, wenn draußen die Frühlingssonne vom Himmel lacht und man sich schon des Morgens für mehrere Stunden ins Kino eincheckt. Oft ist der Tag schon fast gelaufen, wenn man wieder auftaucht und sich mit zusammengekniffenen Augen an das Tageslicht gewöhnt.

Aber ich liebe das. Der Geruch von erkaltetem Popcorn am Morgen und den gerade erst aufgewachten Spannteppichen im Multiplex begleitet mich in die dunklen Säle, wo sich schon ein paar andere versprengte Kollegen in den Sitzreihen ducken. Dann rauschen die Logos der großen Studios über die Leinwand, Löwen brüllen und Weltkugeln drehen sich. Die Lichter gehen aus, die Welt versinkt und wir werden in andere Sphären katapultiert.

Nun gibt es genügend Mitmenschen, die mit Hinweis auf ihr technologisch ausgeklügeltes Heimkino und ihre bequeme Couch auf

die Vorzüge des Streamingdienstes verweisen. Und natürlich bieten gerade jetzt, wo die Kinos ohnehin zwangsläufig geschlossen bleiben müssen, Videos on demand eine herrliche Alternative.

Aber für mich ist es das auch schon wieder: eine Alternative. Denn nichts kann das Kino ersetzen – schon gar nicht am Abend.

Dass man sich für einen Kinobesuch aus dem Haus bewegen muss, empfinden viele als gravierenden Nachteil. Es gibt aber kaum bessere Anlässe, um Trainingshose und Topfpflanze im Wohnzimmer hinter sich zu lassen.

Tatsächlich rückt das derzeitige Kinoverbot noch einmal so richtig in den Vordergrund, worauf man gerade verzichten muss: Das Treffen mit Gleichgesinnten an einem verabredeten Ort, um gemeinsam etwas anzuschauen. Ob allein, als Paar oder in der Gruppe – das Kino bietet immer einen sozialen Mehrwert, der sich aus einer genialen Mischung aus großer Öffentlichkeit und abgedunkelter Privatheit zusammensetzt.