Man hat uns lieb

Auch das noch: Die Deutschen haben uns lieb. Laut einer Untersuchung ist Österreich das liebste Nachbarland der Deutschen, und Wien ist die drittbeliebteste deutschsprachige Stadt. (Wobei: Seit wann sprechen wir in Wean Deutsch?). Interessant an diesem Ergebnis ist ja: In Wien lebende Nichtösterreicher geben sonst immer an, dass sie uns ziemlich unfreundlich finden.

Also was jetzt? Entscheidet euch, damit wir wissen, woran wir sind, sonst können wir ungemütlich werden.

Wir wiederum haben deutlich klargestellt, was wir von den Deutschen halten. Laut einer Studie sehen wir sie als gründlich und direkt an, aber auch als streng und rechthaberisch (vermutlich sind sie einfach zu gründlich und direkt). Alles ist aber in Ordnung, solange Deutsche nicht auf die Idee kommen, mit uns eine Beziehung zu wollen – 25 % der Österreicher wollen das nicht.

Am liebsten haben wir die Deutschen, wenn sie gegen uns beim Fußball verlieren, was leider selten vorkommt.