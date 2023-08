Kralicek geht essen: Vor- und Nachteile des heimischen Herds

Daheim am Esstisch ist das immer noch so. Wer privat bekocht wird – als Kind von einem Elternteil, als Partnerin vom Partner oder als Gast von Freunden –, wird in der Regel auch essen, was auf den Tisch kommt. Alles andere wäre unhöflich und hätte unter Umständen eine Ehekrise oder Hausarrest zur Folge. Meistens kommt ohnedies etwas Passendes auf den Tisch, weil kulinarische Vorlieben und Abneigungen unter Verwandten, Verliebten und Bekannten keine Geheimnisse sind. Aber auch die Leibspeise kann zum Problem werden, wenn sie verkocht, versalzen oder sonst wie verunglückt ist.