Kralicek geht essen: Elegie auf das Bahnhofsrestaurant

Inzwischen sind nicht nur die Bahnhofsrestaurants verschwunden, sondern auch die Bahnhöfe. Früher waren es stolze Bauten, lichtdurchflutete Kathedralen der Mobilität. Heute sind es bloß noch schnöde Einkaufszentren mit Anschluss an den Fernverkehr. In den modernen Bahnhofs-Malls haben Reisende zwar zahlreiche Gelegenheiten, schnell ihren Hunger zu stillen. Aber was sollen sie tun, wenn sie wegen eines verspäteten Zuges oder verpassten Anschlusses – soll ja vorkommen – eine längere Wartezeit überbrücken müssen? Versuchen Sie einmal, eine Stunde oder zwei in der Ströck-Filiale oder in einer Asia-Nudel-Kombüse zu verbringen. Richtige Bahnhöfe müssten wieder her. Aber ich fürchte, darauf können wir lange warten. So wie auf Bahnhofsrestaurants, in denen man lange warten kann.