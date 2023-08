Kralicek geht essen: Eiskaffee – gerührt oder geschüttelt?

Klarer Fall: Man bestellt einen Eiskaffee! Der Eiskaffee verbindet die aufputschende Wirkung von Koffein mit der süßen Kälte von Vanilleeis; eine Kombination, die manchmal Wunder wirken kann.

Die Frage ist jetzt nur noch: welcher Eiskaffee?

Beim klassischen „Wiener Eiskaffee“ (der wahrscheinlich nur in Wien so heißt) werden ein, zwei Kugeln Eis in ein Glas mit kaltem Kaffee getan, das Ganze wird dann noch mit Schlagobers getoppt. Wichtig dabei ist vor allem die Temperatur: Das Eis darf nicht zu kalt, der Kaffee nicht zu warm sein, die beiden Komponenten sollen ja möglichst gut miteinander harmonieren, eine organische Einheit bilden. Im schlimmsten Fall hat man ein Glas mit dünnem, bitterem G’schlader auf dem Tisch, in dem lustlos ein paar Eisbrocken herumschwimmen.