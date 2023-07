Kralicek geht essen: Mei Schnitzel is ned deppert!

Wiener Schnitzel ist Fleisch, das nicht wie Fleisch aussieht, auch das macht es so mehrheitsfähig. Auf Schnitzel können sich fast alle karnivoren Österreicherinnen und Österreicher einigen, nur an der richtigen Beilage scheiden sich die Geister: Petersilerdäpfel oder Erdäpfelsalat? (Reis geht auch.) Mit Preiselbeeren oder ohne? (Faustregel: je Westen, desto Preiselbeeren.) Das Schnitzel ist so populär, dass es auch an den radikalen Tellerrändern unserer Gesellschaft gern genommen wird. Wenn gerade niemand hinschaut, bestellen in Österreich wahrscheinlich sogar Vegetarier hin und wieder Schnitzel (wobei die dann vermutlich wirklich ein schlechtes Gewissen haben). Und ganz bestimmt isst auch Armin Thurnher insgeheim Schnitzel, der Mann ist ja nicht blöd.

Die Herstellung eines Schnitzels ist allerdings nichts für schwache Nerven. Zuerst wird das Fleisch mit einem Pracker platt gemacht, dann wird es gemehlt, geeiert und gebröselt – und schließlich wird es in siedend heißem Fett herausgebacken. Ganz normal ist das alles sicher nicht. Aber was kann das Schnitzel dafür, dass wir so pervers sind, es zu lieben?