Kralicek geht essen: Sommer mit Stiel: das Twinni-Gefühl

Die Twinni-Farben Hellgrün und Orange waren in den Siebzigern zwar todschick – damals wurden sogar Autos so lackiert! –, seither aber nicht immer in Mode. Die Twinni-Geschmacksrichtungen Birne und Orange erscheinen auch in extrem eissortendiversen Zeiten wie diesen eher exotisch, und man kann nicht einmal sagen, dass sie besonders gut zusammenpassen. Egal, dafür haben sie etwas Frisches. Das Twinni ist ein Eis für echte Sommertage.