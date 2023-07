Kralicek geht essen: Als der Urlaub an der Raststätte begann

Früher waren das schicke, moderne Bauten, wo die Passagiere ebenso professionell abgefertigt wurden wie die Automobile.

Der Aufenthalt an der Raststätte war wichtiger Bestandteil des Reisegefühls, er vermittelte eine Vorahnung auf all das Neue und Fremde, das man in den bevorstehenden Wochen erleben würde. Ja, man kann sagen: Früher begann der Urlaub an der Autobahnraststätte. Okay, vielleicht romantisiere ich das. Meine Erinnerungen an die Raststätten der 70er-Jahre könnten davon beeinflusst sein, dass ich damals ein Kind war. Trotzdem finde ich, dass unsere Autobahnraststätten ruhig etwas mondäner sein könnten. Es hat sich da so ein biederer Hellholzrustikalbarock durchgesetzt, der das Gegenteil von großer weiter Welt ausstrahlt.