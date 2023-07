Kralicek geht essen: Schluss mit dem Küchenschluss!

So macht man sich unbeliebt, und zwar ganz ohne Not. Wäre ich Wirt, würde ich den Küchenschluss so ansetzen, dass die Gäste bis fünf Minuten NACH dem offiziellen Küchenschluss Bestellungen aufgeben können und der Koch trotzdem pünktlich nach Hause kommt. Win-win quasi. Aber irgendwas kann an der Idee nicht stimmen. Sonst würden es doch längst alle so machen.