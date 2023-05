Kralicek geht essen: Café Heumarkt

Das Kühlaggregat der kleinen Kuchenvitrine, die mitten im Lokal steht, ist ganz sicher noch dasselbe wie damals. Wenn es anspringt, was es alle paar Minuten tut, erhebt sich ein infernalisches Dröhnen, das die Fensterscheiben zittern lässt und an den umliegenden Tischen dazu führt, dass sich die Gäste nur noch im Brüllton unterhalten können. Die Höllenmaschine ist aber auch unüberhörbares Zeichen dafür, dass es elektrischen Strom gibt, was im Heumarkt nicht unbedingt selbstverständlich ist. Steckdosen sind rar, und sollte es irgendwo im Lokal WLAN geben, dann strahlt es vom benachbarten Hotel Intercontinental herüber. Kreditkarten? Vergiss es.