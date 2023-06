Kralicek geht essen: Ein Loblied auf die Ölsardine

Zugegeben: Das ist natürlich die absolute Basisversion – mit Haut und Gräten, weder bio noch ethisch korrekt gefischt. Aber es hat mich daran erinnert, was für eine großartige Sache so eine Dose Sardinen eigentlich ist. Das weiße Fleisch ist so mürbe, dass es sich wie ein Aufstrich auf das Toastbrot drücken lässt. Im Öl ist das Aroma von Süden und Salzwasser sowie das Flair von Meer konserviert. Und das Ablaufdatum einer solchen Dose kann wahrscheinlich problemlos um ein paar Jahrzehnte überschritten werden (Angabe ohne Gewähr).

Es gibt ja sogar Jahrgangssardinen, die wie guter Rotwein vor dem Genuss ein paar Jahre liegen gelassen werden. Das ist dann allerdings nicht mehr ganz so billig. Es muss aber auch nicht die 89-Cent-Billigversion sein. Wer etwas mehr – sagen wir: drei oder vier Euro – in eine Dose Sardinen investiert, bekommt dafür eine erstklassige, auch ökologisch saubere Mahlzeit. Und hat weniger dafür ausgegeben als für eine Melange oder ein kleines Bier in seinem Stammlokal.