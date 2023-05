Kralicek geht essen: Obi Leitung und andere Mysterien

„Ein großes Obi Leitung, bitte!“ – Gemeint ist: ein 0,5-Liter-Glas Apfelsaft, verdünnt mit Leitungswasser. „Obi“ ist eine Apfelsaftmarke, die ursprünglich aus der Schweiz stammt, in den 70er-Jahren aber in Österreich so populär war, dass der Name zum Synonym für das Getränk wurde (ähnlich bei „Cappy“ und Orangensaft oder, siehe oben, bei „Kaffee Hag“). Heute ist die Marke – es gibt sie noch – zwar kaum noch präsent, aber wenn man ein „Obi g’spritzt“ bestellt, wissen zumindest im Osten Österreichs immer noch alle, was gemeint ist – nämlich das, was in Deutschland „Apfelschorle“ genannt wird. „Obi Leitung“ wiederum ist die „stille“ Variante davon, also ein Obi g’spritzt ohne Kohlensäure. Ganz Vorsichtige bestellen ein Obi Leitung von heraußen.