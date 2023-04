Kralicek geht essen: Alles über meinen Kühlschrank

Der Eiskasten ist ein intimer Ort, privater als das Nachtkästchen, der Schreibtisch und die Kommode mit der Unterwäsche. Wie es im Eiskasten aussieht, lässt tief in die Menschen blicken, die in seiner Umgebung leben. Zeig mir deinen Kühlschrank, und ich sag dir, wer du bist:



Im Eiskasten befinden sich ausschließlich Bierflaschen = Singlehaushalt, männlich. Der Kühlschrank ist so voll, dass man keinen freien Platz mehr findet = Großfamilie oder Single mit Post-Corona-Trauma. Fruchtzwerge, Pudding mit Smarties und ähnlicher Unsinn = Kleinkinder im Haus. Prosecco, Hafermilch, Cottage Cheese oder stilles Mineralwasser = mindestens eine Frau lebt hier. Fertiggericht für die Mikrowelle = ewiger Junggeselle, dem die vorgekochten und tiefgekühlten Essen ausgegangen sind, die ihm seine Mutter am Sonntag immer mitgibt. Ein dreiviertelvolles Glas mit Dill-Senf-Sauce = hier gab’s nach dem letzten Ikea-Einkauf schwedischen Räucherlachs, aber bis zum nächsten Mal ist die Sauce eh schon wieder abgelaufen. Mehr als ein Liter Tonic Water = wer hier lebt, hat wahrscheinlich ein Gin-Tonic-Problem. Vakuumverpackte Kärntner Kasnudeln, Osttiroler Schlipfkrapfen oder Waldviertler Erdäpfelknödel = Wiener Studenten-WG mit Bundesländerhintergrund.