Kralicek geht essen: Ausgesprochen gut, der Trzesniewski

Dass es den Trześniewski schon sehr lange gibt, kann man an seinem Namen ablesen. Wäre der aus Krakau stammende Franciszek Trześniewski nicht schon 1902, sondern erst heute auf die Idee gekommen, in Wien einen Imbiss zu eröffnen, dann hieße der bestimmt nicht Trześniewski. Die Marketingexpertin seines Vertrauens, der Start-up-Berater in der Wirtschaftskammer oder irgendein anderer Auskenner hätte dem Jungunternehmer Trześniewski garantiert erklärt, dass ein Name, den bei uns niemand unfallfrei aussprechen kann, für eine Firma ungeeignet ist. Damals aber hat man sich über so etwas Unwichtiges keine Gedanken gemacht. Die Brötchen von dem Polen in der Dorotheergasse waren köstlich, also sind die Leute hingegangen.