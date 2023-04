Kralicek geht essen: Fragen wie diese: süß oder scharf?

Bestimmte Berufe bringen bestimmte Fragen mit sich. Immer wieder dieselben Fragen, die Tag für Tag gestellt werden müssen, Tausend und Abertausend Mal. „Darf’s ein Deka mehr sein?“ (Wurstfachverkäuferin), „Jemand zugestiegen?“ (ÖBB-Schaffner), „Möchten Sie eine heiße Apfeltasche dazu?“ (McDonald’s-Mitarbeiter), „Zusammen oder getrennt?“ (Zahlkellnerin), „Wo waren Sie gestern zwischen sieben und neun Uhr abends?“ (Kriminalpolizist).

Niemand aber muss so oft dieselbe Frage stellen wie der Mann oder die Frau am Würstelstand: „Süß oder scharf?“ Gemeint ist die Beschaffenheit des zur Wurst gereichten Senfs, und die Frage ist berechtigt. Es macht nämlich einen großen Unterschied, ob die Käsekrainer, die Waldviertler oder die Frankfurter in süßen oder in scharfen Senf getunkt wird; der Charakter der Wurst verändert sich fundamental. Mit scharfem Senf zeigt sie klare Kante, mit süßem Senf gibt sie sich kompromissbereiter.