Krailcek geht essen: Ein guter Tag beginnt mit krummen Dingern

Warum passen die krummen Dinger so gut zum Frühstück? Sie machen was her, ohne einschüchternd zu wirken, und sind daher der ideale Snack für Menschen, die nach dem Aufstehen zwar keinen Appetit haben, aber auch nicht mit leerem Magen das Haus verlassen wollen. Das Kipferl gilt nicht als Mehlspeise, ist aber süßer und weicher als das übrige Frühstücksgebäck. Deshalb und wegen der praktischen Krümmung eignet es sich ausgezeichnet zum Eintunken in den Milchkaffee – was man von Semmel oder Salzstangerl nicht behaupten kann.