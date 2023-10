Kralicek geht essen: Föderalismus im Supermarkt

Zum Beispiel findet er es befremdlich, wie hier im Supermarkt dauernd auf die regionale Herkunft der Produkte hingewiesen werde. Da ist was dran. Die Österreicherinnen und Österreicher schätzen zwar, dass es seit der EU-Mitgliedschaft überall Parmesan und Parmaschinken, Mozzarella und Mortadella zu kaufen gibt. Aber grundsätzlich ist ihnen alles suspekt, was von jenseits der Grenze kommt. Und dabei muss es sich nicht einmal um eine Staatsgrenze handeln. In Filialen der westösterreichischen Supermarktkette M-Preis etwa werden im Obstregal nicht irgendwelche Heidelbeeren, sondern „Tiroler Heidelbeeren“ angeboten. Und für alle, denen das immer noch zu missverständlich formuliert ist, findet sich sicherheitshalber noch der Hinweis „aus Tirol“.