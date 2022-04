Johannas Fest: Wir sind’s, nicht die Kuh

Kein Trend ohne Gegenbewegung: Nach Veganern, Vegetariern und Flexitariern, die ihren Fleischkonsum aus Sorge um das (Nutz-)Tierwohl eingeschränkt beziehungsweise auf null reduziert haben, sind nun die Klimatarier im Vormarsch. Um das Klima zu schützen, verzichten sie auf Produkte, bei deren Herstellung viel CO 2 ausgestoßen wird; oder auf Importware, die wegen weiter Transport- wege ebenso klimaschädliche Auswirkungen hat. Sie sind aber weder Tierschutz-Fanatiker noch Genussverweigerer. Klimatarier essen auch Fleisch, wenn sie wissen, woher es kommt und welche CO 2 -Belastung mit dessen Aufzucht und Transport einhergeht. In England soll es bereits mehrere Millionen erklärte „climatarians“ geben, die bei jedem Essen mittels eigener App ihren persönlichen CO 2 -Fußabdruck messen. Doch ganz tabu ist dort das Rindfleisch, dessen Zucht als ein Hauptproduzent von CO 2 gilt, dennoch nicht. Ihr überraschendes Credo: „It’s not the cow – it’s how“, nicht die Kuh sei das Übel, sondern das, was wir daraus machen. In nachhaltiger Weidehaltung hätten Wiederkäuer schließlich das Potenzial, Kohlenstoff als Humus im Boden zu speichern, vermeldet die Tierärztin Anita Idel in ihrem 2021 erschienenen Bestseller „Die Kuh ist kein Klimakiller“. In der ganzen Debatte um ethisch und ökologisch korrekte Ernährung hat sich nun auch Trend-Koch Jamie Oliver zu Wort gemeldet: Er tue sein Bestes, um Veganer zu unterstützen. „Aber mich stört das Extreme, das Radikale. Wenn es um Fortschritt geht und Ernährungsgewohnheiten, die auch die Umwelt schonen, dann musst du so viele Leute wie möglich begeistern und mit ins Boot holen. Ich würde sogar sagen: Nur so lässt sich überhaupt etwas verändern“, zitierte eine

Schweizer Tagezeitung kürzlich den Kochstar. – Genuss-Liberalismus statt Gebots- und Verbotsdschungel also, da ist was dran!