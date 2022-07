Johannas Fest: Vielfältiges Tapas-Buffet

Meine Freundin Lena entschied sich ziemlich spontan, zu einer Terrassen-Party einzuladen. Obwohl die tüchtige Geschäftsfrau als Gastgeberin von Unsicherheiten und Versagensängsten geplagt wird, bat sie gleich 40 Freunde und Geschäftsleute zu dem Event in ihren Paradiesgarten im Wiener Cottage-Viertel. Um Rat gefragt was sie denn kredenzen sollte, empfahl ich „Tapas“. Auch wenn die große Hitze gerade pausiert hat, sind im Hochsommer kleine Portionen beliebter als üppige, überladene Teller. Ein gelungenes Tapas-Buffet zeichnet sich durch seine Vielfalt aus. Die Buntheit der kleinen Tellerchen erfreut die Augen der Genießer, die unterschiedlichen Speisen deren Gaumen. Weil das für eine einzelne Person viel Arbeit bedeutet, schlug ich vor, die Gäste zur Partizipation einzuladen. Schließlich gibt es in Lenas Bekanntenkreis ebenso viele begabte wie ambitionierte Hobbyköche, die sich so nicht mehr den Kopf über ein Gastgeschenk zerbrechen müssen und überdies eine kulinarische Bühne erhalten. Für die Gastgeberin blieben an Vorbereitungsarbeiten lediglich die Dekoration der Partyzone, Einkauf und Einkühlen der Getränke und die Koordination der Tapas-Karte. Schließlich sollten ja viele verschiedene schmackhafte Häppchen auf dem Buffet stehen.