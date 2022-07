Johannas Fest: Häppchen für den kleinen Hunger

Unlängst luden Manuela, mein Mann und ich unsere Freunde Rita und Gregor in ein Restaurant im Waldviertel ein. Gregor trudelte etwas verspätet ein, was unsere Cocker-Spaniel-Hündin Amy zum Anlass nahm, sich gleich einmal auf seinen Sessel zu setzen. Der reizende junge Ober drückte nicht nur beide Augen zu, sondern brachte auch gleich unaufgefordert einen großen Napf frischenWassers für den vierbeinigen Gast. Als Gregor mit zehnminütiger Verspätung eintraf, wurde wortlos ein sechster Sessel an den Tisch geschoben. Unsere Amy hatte an diesem Tag noch gar nichts gefressen und so fasste ich mir ein Herz: Ich fragte denKellner, ob er den Koch vielleicht dazu motivieren könnte, eine Schüssel Reis mit etwas Rindfleisch – es muss nicht gerade Tafelspitz sein – zuzubereiten. „Ich zahle auch gerne dafür“, stellte ich klar. Er werde in der Küche nachfragen, was möglich sei, aber jedenfalls hätten sie hier an Rindfleisch ausschließlich Tafelspitz.

Den bestellten wir für uns drei Mal, Rita entschied sich für einen Schweinsbraten und Gregor für ein Wiener Schnitzel.