Johannas Fest: Grilletikette

Wenn wir ├╝ber eine Einladung zum Grillen reden, assoziieren wir Begriffe wie Spontaneit├Ąt und Ungezwungenheit. Dennoch folgt ein gelungenes BBQ einer klaren Planung und Regie. Das beginnt schon bei der ├ťberlegung, wie viele G├Ąste man einl├Ądt. Budget und der Platz auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten setzen ebenso Grenzen wie die Kapazit├Ąt des Grillers. Auch was auf den Rost gelegt wird, sollte genauso gut durchdacht sein wie die Zusammensetzung der G├Ąste.

Wer wahllos W├╝rstel, Hendlkeulen, Ripperln, Steaks, Garnelen und Gem├╝se ├╝ber die Glut legt, wird in seinem Freundeskreis keine kulinarische Sommergeschichte schreiben. Auch das richtige Timing ist erfolgsentscheidend: Tiefk├╝hlware gilt es rechtzeitig aufzutauen, die Getr├Ąnke bereits am Vortag einzuk├╝hlen, die Best├Ąnde an Grillkohle und Anz├╝ndern auf ihr Ausma├č und ihre Tauglichkeit zu ├╝berpr├╝fen und letztendlich mit dem Anheizen nicht zu sp├Ąt zu beginnen.

Je nach Gastgeber-Naturell ist Partizipation der Eingeladenen erw├╝nscht oder gar nicht willkommen. Das ÔÇ×obÔÇť und wenn ja ÔÇ×wasÔÇť gilt es im Vorfeld abzukl├Ąren. Schlie├člich passt der noch so liebevoll zubereitete Thai-Salat mit Garnelen, Chili und Glasnudeln nicht unbedingt zum mediterranen Men├╝. Verdient macht sich auch, wer im Laufe des Abends das Amt des Mundschenks ├╝bernimmt, die Gastgeber einmal beim Grill abl├Âst und mithilft, das Gegarte unter die G├Ąsteschar zu bringen. Selbiges gilt nat├╝rlich auch f├╝rs Abr├Ąumen.

Was bevorzugte BBQ-G├Ąste immer mitbringen, ist beste Laune und Empathie f├╝r die ├╝brigen Eingeladenen. Das sind schlie├člich neben guten Speisen und Getr├Ąnken sowie einem h├╝bsch dekorierten Ambiente die wichtigsten Ingredienzien f├╝r ein gelungenes Grillfest!