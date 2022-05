Johannas Fest: Lagerfeuer-Romantik

Das habe ich aus meiner Pfadfinder-Zeit in Erinnerung. Wir brauchten dazu weder Geräte noch aromatisierende Hickoryholz-Späne.

Die rangniedrigeren Mitglieder dieser Jugendorganisation wurden zur Brennstoffbeschaffung in den Wald geschickt, die Kornetten schnitzten aus saftigem Holz Spieße. Das Menü bestand aus gegrillter Knackwurst mit in der Glut gegarten Kartoffeln und einem Salat aus selbst gesammelten Wildkräutern. Fertig! In meinem verklärten sensorischen Gedächtnis hat die leicht verkohlte Knackwurst damals besser geschmeckt als heute noch so feines Steak vom Green-Egg-Grill.